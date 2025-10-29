В России возникли проблемы с рыбными консервами

За первые девять месяцев 2025 года производство рыбных консервов в России сократилось на один процент, до 139 тысяч тонн, хотя падение началось только во втором полугодии. Об этом со ссылкой на данные Рыбного союза, основанные на статистике Росстата, пишут «Ведомости».
Представитель организации рассказал, что в июле объем выпуска сократился сразу на 25 процентов. По его словам, главной проблемой стала неудачная путина. Если в 2024 году вылов сардины иваси превысил 560 тысяч тонн, то в этом пока добыто всего 50 тысяч. Что касается выпуска консервов в начале года, то его обеспечил прошлогодний улов.
Продажи такого вида продукции в магазинах падают в натуральном выражении, но растут в денежном. По итогам первого полугодия результат - 95,6 миллиона килограммов (минус 7,8 процента) и 51,8 миллиарда рублей (плюс 9,2 процента).
В то же время в «Русском рыбном мире» говорят, что падение производства можно, скорее, назвать технической коррекцией, а кроме того, свое влияние оказала неудачная лососевая путина в прошлом году.
Как отмечает управляющий партнер Agro & Food Communication Илья Березнюк, за последние пять лет производство рыбных консервов в России упало не менее чем на 5-6 процентов. По данным Росстата, в 2024 году падение составило 8,3 процента по сравнению с 2020 годом. По словам эксперта, на ситуацию влияет сокращение спроса на товары длительного хранения, а кроме того, рыбные консервы подорожали сильнее, чем мясные.
Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев потребовал популяризовать потребление рыбы, чтобы россияне покупали ее чаще. При этом он признал, что свое влияние оказывает фактор стоимости продукта.
