В России вернули ипотеку под 3 процента

23.04.2022 | 08:30

В феврале и марте 2022 года на рынке недвижимости наблюдалось затишье, которое было связано с неопределенностью из-за санкций со стороны западных стран и резким повышением ключевой ставки Банком России.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор намерен рассматривать возможность снижения ставки на ближайших заседаниях.

«По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке, по мере снижения инфляционного давления, мы начали снижать и ключевую ставку. Даже не дожидаясь планового совета директоров, мы снизили ставку до 17% (с 20% - прим. редакции). И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях», - сказала Набиуллина во время заседания в Госдуме.

Новость была позитивно воспринята в банковской сфере. В Россельхозбанке с 22 апреля возобновили прием заявок на сельскую ипотеку.

«Льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести жилье в сельской местности с помощью кредита под 3 процента. Программа возобновилась после выделения субсидий Минсельхозом», - рассказали в пресс-службе банка.

В банке скорректировали цели кредита. Теперь сельскую ипотеку можно брать либо на индивидуальное жилищное строительство, либо на покупку уже готового загородного дома с участком. Если дом с участком приобретается у физлица, то объект должен быть не старше 5 лет.

В случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 лет. Также отменено требование по обязательной газификации. Появилось новое условие: требуется постоянная регистрация в приобретенном объекте.

Напомним, сельская ипотека реализуется в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий». Заемщиком могут стать россияне в возрасте от 21 до 75 лет. Средства можно направить на приобретение жилья в сельской местности, в населенных пунктах с населением не более 30 тысяч человек.

Ранее в пресс-службе «Сбера» заявили об увеличении объема выдачи ипотеки на строительство индивидуальных домов в рамках льготных программ - семейная, дальневосточная и ипотека с господдержкой.

Согласно опубликованным данным, по итогам первого квартала 2022 года в банке на эти цели было выдано 9,6 млрд рублей. Это почти в пять раз выше аналогичного периода прошлого года, тогда россияне получили 2 млрд рублей.