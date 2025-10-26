Путин потребовал от командующих СВО не гнаться за датами

26.10.2025 | 09:42

Вооруженные силы России не должны приурочивать взятие тех или иных населенных пунктов к определенным датам. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск, действующей в зоне СВО. Кадры совещания опубликовал Telegram-канал Кремля.

Глава государства отметил, что приоритетом в ходе ведения боевых действий является сохранение жизней российских военнослужащих.

«Мой подход вам известен: мы к каким-то датам, к каким-то событиям ничего приурачивать не будем. Будем всегда исходить из военной целесообразности», — сказал Путин.

Путин также заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. По его словам, российские бойцы окружили Купянск, овладев переправой через реку Оскол.

Кроме того, стало известно о завершении освобождения Ямполя. Волчанск, по словам Герасимова, взят под контроль уже на 70 процентов.