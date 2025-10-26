В стране и мире

Россиян предупредили об опасности популярного осенью вида фотосессий

Печать
Telegram

Фотосессии в осенней листве могут иметь опасные последствия, а именно аллергию, дерматит и даже пневмонию, рассказала доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина. Своим предупреждением специалист поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«В октябре с деревьев опадают последние листья, которые поражают своими яркими осенними красками. Листовые ковры часто привлекают любителей уличных фотосессий, которые не догадываются о том, что в листьях могут развиваться плесневые грибы и другие микроорганизмы, способные вызвать аллергию, пневмонию, дерматит и конъюнктивит», — сообщила Ноздрина.

Биолог отметила, что опавшие листья — это по сути тот же компост, в котором собирается пыль, грязь, шерсть животных и отходы их жизнедеятельности.

«Если на листьях черные точки — это значит, что было достаточно влажно, потом встало солнышко и создались условия для того, чтобы грибок хорошо развивался и размножался. Появление таких черных точек свидетельствует о том, что поверхность листьев заражена спорами гриба», — добавила эксперт.

«Однозначно не стоит ложиться на землю для создания эффектных фотографий: это чревато заражением гельминтами и простудой, если земля уже холодная. Особенно рискуют люди с ослабленным иммунитетом на фоне хронических, онкологических или недавно перенесенных острых заболеваний», - заявила Татьяна Ноздрина.

По словам Ноздриной, лучше либо фотографироваться на фоне осенних пейзажей, либо самостоятельно сорвать красивые желтые и красные листья.

«Если вы берете в руки листву, обязательно потом тщательно вымойте рук, промойте глаза и нос», — заключила биолог.

Ранее врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова предупредила, что в холодное время года повышается риск резкого и опасного повышения артериального давления. Врач отметила, что главной опасностью осенне-зимнего периода считаются респираторные вирусные заболевания, при этом многие забывают, что холодная погода увеличивает риск гипертонического криза.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети