Россиянам назвали запрещенные для смыва в унитаз предметы

Вопреки распространенному мнению, смывать в унитаз остатки еды, жир и кофе чревато засорами или затоплением квартиры. Об этом россиянам напомнил слесарь-сантехник Алексей Мохов в разговоре c Regions.

Мохов пояснил, что канализационная система предназначена только для удаления сточных вод и отходов, которые могут быть легко растворены и переработаны.

Кроме вышеуказанных отходов, продолжил специалист, к неисправности канализации приведет выбрасывание в унитаз гигиенических средств и памперсов.

«95 процентов серьезных засоров в стояках многоквартирных домов происходят из-за гигиенических средств. Их вытаскивают целыми «гирляндами». Ремонт такого засора обходится жильцам в десятки тысяч рублей, а виновнику, если его найдут, могут выставить счет за весь ремонт», - рассказал сантехник. Во избежание проблем он настоятельно порекомендовал смывать исключительно туалетную бумагу и отходы жизнедеятельности, а все остальное отправлять в мусорное ведро.

Ранее в октябре стало известно, что новостройку в Екатеринбурге затопило фекалиями. Один из жильцов сообщил, что в подвале лопнула канализационная труба, из-за чего отходы полились в кладовки и колясочные. Позднее сотрудникам управляющей компании удалось выяснить, что к инциденту привел смыв помидоров в унитаз.

Источник — lenta.ru
