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В стране и мире

Специальный совет избавит российское ТВ от чернухи и разврата

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В последние годы у зрителей все больше раздражения вызывают телевизионные ток-шоу, в которых пропагандируется пошлость и безнравственность.

По мнению депутатов Государственной думы РФ, передач подобного характера хватает как на федеральных каналах, так и на региональных.

Для борьбы с безнравственным контентом предлагается создать Общественный совет на телевидении. В него должны войти известные деятели культуры, имеющие особые заслуги перед государством и обществом в сфере развития свободы массовой информации и культуры.

«При этом деятельность Общественного совета не должна отождествляться с цензурой и нарушать гарантированную Конституцией свободу СМИ. Все решения организации должны носить сугубо рекомендательный характер. Однако члены совета будут вправе давать публичную оценку качеству той или иной программы», - рассказал депутат Сергей Миронов.

По мнению парламентария, в погоне за рекламными бюджетами современное российское телевидение пестрит абсолютно никчёмными программами и ток-шоу, которые часто навязывают пошлость и откровенную грязь.

«Качественные детские программы вообще отсутствуют. А нравственное содержание передач не выдерживает никакой критики. Россияне ждут умного, познавательного и обучающего контента, а медиаменеджеры гонят откровенную чернуху», - написал в своем telegram-канале Сергей Миронов.

Депутат отметил, что новостные сюжеты и программы о взаимоотношениях России с другими государствами часто нагнетают панику и безысходность.

«Для того чтобы исправить ситуацию с контентом, постепенно изменить его в лучшую сторону, как раз и нужно создать Общественный совет на телевидении. Законопроект по данному вопросу сегодня внесён в Государственную думу», - сообщил Сергей Миронов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Неужели первый канал и нтв закроют?

Гость||

Давно это надо было сделать: нравственную цензуру. Воспитали на иностранных порнороликах озабоченных подростков. Нет культуры ни в душах,ни в поведении. Мат слышится повсюду, хамство и наглость.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По мнению депутатов Государственной думы РФ, передач подобного характера хватает как на федеральных каналах, так и на региональных.
Хватает?! Да они только эту гадость исключительно и показывают. Из приличного осталась одна передача на ТВ Что?Где?Когда?

Гость||

Давно пора ввести цензуру на ТВ! В частности, на развлекательные программы типа "Камеди баттл" и им подобные. Где бОльшая часть шуток крутится вокруг половых органов, и юмор в основном "сортирный".

Гость||

Совок медленно, но верно проникал во все сферы...

Уроки истории идиотов ничему не учат.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сообщил Сергей Миронов.
penzainform.ru писал(a):
сообщил Сергей Миронов.
Наверное это последний человек в стране которому не плевать на то чем он занимается будучи у власти.

Гость||

Гость писал(а):

> Давно пора ввести цензуру на ТВ! В частности, на развлекательные программы

> типа "Камеди баттл" и им подобные. Где бОльшая часть шуток крутится вокруг

> половых органов, и юмор в основном "сортирный".

По Конституции цензура запрещена.

Гость||

Гость писал(а):

> Неужели первый канал и нтв закроют?

Нет

Гость||

Гость писал(а):

> Давно это надо было сделать: нравственную цензуру. Воспитали на иностранных

> порнороликах озабоченных подростков. Нет культуры ни в душах,ни в

> поведении. Мат слышится повсюду, хамство и наглость.

По Конституции цензура запрещена.

Гость||

Гость писал(a):

По Конституции цензура запрещена.
А где там написано что можно рассказывать про грязные трусы всех видов и расцветок, бить морды, трепать за волосы, выяснять по ДНК 10 мужиков кто же батя?

Гость||

Гость писал(a):

Давно пора ввести цензуру на ТВ! В частности, на развлекательные программы типа "Камеди баттл" и им подобные. Где бОльшая часть шуток крутится вокруг половых органов, и юмор в основном "сортирный".
А ты не смотри. Я Петросяна смотреть не буду, оставлю его тебе на потеху. Ты кто такой, чтобы решать, кому и что смотреть? Не нравится - переключай и не лезь к другим. Какие же вы совкострадатели все уныло однообразные.

Гость||

Гость писал(a):

Ты кто такой, чтобы решать, кому и что смотреть?
Правильно. За тебя, милок, уже давно всё порешали что тебе смотреть и тема всегда одна - фекально-оральная. Вот сиди и смотри, муссируя и смакуя самые низменные подробности из существования стад орангутанов,макак,овец,петухов, свиней,крыс и пресмыкающихся всех видов.

Гость||

Давно пора убрать с экранов эти "пусть говорят", днк, малышевых иже с ними,"за гранями" со всякими масками-шоу. То слезливая глупость про золушек, то сплошной бандитизм в сериалах. И реклама без конца и края. Хорошо, что еще осталась возможность найти что-то стоящее в интернете.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

По Конституции цензура запрещена.
А где там

> написано что можно рассказывать про грязные трусы всех видов и расцветок,

> бить морды, трепать за волосы, выяснять по ДНК 10 мужиков кто же батя?

Статья 29 Конституции Российской Федерации

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Гость||

Гость писал(a):

По Конституции цензура запрещена.

А где там

> написано что можно рассказывать про грязные трусы всех видов и расцветок,

> бить морды, трепать за волосы, выяснять по ДНК 10 мужиков кто же батя?

Статья 29 Конституции Российской Федерации

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Я тож умею слова из контекста выдирать. Гляди и учись, сопляк:Статья... Конституции ...

...гарантируется ... ... ... цензура.

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
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