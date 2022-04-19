Специальный совет избавит российское ТВ от чернухи и разврата

19.04.2022 | 13:58

В последние годы у зрителей все больше раздражения вызывают телевизионные ток-шоу, в которых пропагандируется пошлость и безнравственность.

По мнению депутатов Государственной думы РФ, передач подобного характера хватает как на федеральных каналах, так и на региональных.

Для борьбы с безнравственным контентом предлагается создать Общественный совет на телевидении. В него должны войти известные деятели культуры, имеющие особые заслуги перед государством и обществом в сфере развития свободы массовой информации и культуры.

«При этом деятельность Общественного совета не должна отождествляться с цензурой и нарушать гарантированную Конституцией свободу СМИ. Все решения организации должны носить сугубо рекомендательный характер. Однако члены совета будут вправе давать публичную оценку качеству той или иной программы», - рассказал депутат Сергей Миронов.

По мнению парламентария, в погоне за рекламными бюджетами современное российское телевидение пестрит абсолютно никчёмными программами и ток-шоу, которые часто навязывают пошлость и откровенную грязь.

«Качественные детские программы вообще отсутствуют. А нравственное содержание передач не выдерживает никакой критики. Россияне ждут умного, познавательного и обучающего контента, а медиаменеджеры гонят откровенную чернуху», - написал в своем telegram-канале Сергей Миронов.

Депутат отметил, что новостные сюжеты и программы о взаимоотношениях России с другими государствами часто нагнетают панику и безысходность.

«Для того чтобы исправить ситуацию с контентом, постепенно изменить его в лучшую сторону, как раз и нужно создать Общественный совет на телевидении. Законопроект по данному вопросу сегодня внесён в Государственную думу», - сообщил Сергей Миронов.