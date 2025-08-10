Подросток из Подмосковья отдал свой мотоцикл на нужды СВО

10.08.2025 | 17:18

Российский подросток передал свой мотоцикл бойцам в зону проведения специальной военной операции (СВО). На это в своем Telegram-канале обратил внимание военкор Андрей Медведев.

Репортер разместил видео, на котором ребенок говорит о своем решении подарить байк военным. Из подписи на мотоцикле становится известно, что это некий Кирилл из подмосковного города Бронницы.

Представитель одного из подразделений Минобороны России записал ответное видео, в котором заверил, что мотоцикл достанется достойному бойцу.

Также военный пообещал вручить Кириллу сувенир — каску с шевронами и подписями командиров.

Ранее в зоне СВО заметили «антидроновый мотоцикл», который используют для охоты за тяжелыми гексакоптерами. «Днепр» вооружили турелью с шестью автоматами Калашникова.