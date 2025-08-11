Сообщение о массовой рассылке электронных повесток в России не подтвердилось

11.08.2025 | 13:42

Telegram-канал «Топор. Экономика» в субботу, 9 августа, опубликовал пост, в котором утверждается, что российским призывникам якобы начали массово рассылать электронные повестки и накладывать на граждан соответствующие запреты. Однако данная информация не нашла реального подтверждения и оказалась фейком.

Так, в посте сказано, что призывник в Тверской области получил соответствующее смс-сообщение и уведомление на портале госуслуг с датой вручения и списком ограничений. «Через семь дней повестка считается врученной, после чего вступает в силу запрет на выезд из России, оформление кредитов и открытие ИП», — говорилось в тексте. В качестве подтверждения изложенных сведений был приведен скрин сообщения и уведомления на госпортале.

Однако данная информация не соответствует действительности. В первую очередь, стоит отметить, что в настоящее время призывных мероприятий в России не проводится — весенняя призывная кампания в уже окончена, а осенняя начнется с 1 октября.

Кроме того, электронный Единый реестр воинского учета в России пока не полностью внедрен — в настоящее время проводится активное тестирование его работоспособности в различных регионах страны. Так, специалист ресурса «Военные адвокаты» сообщил, что россиян лишь продолжают вносить в систему, а сам реестр воинского учета полноценно запустится, вероятно, ближе к осеннему призыву или к концу года — официально об этом пока объявлено не было. «Подобные уведомления, которые приходят в „Госуслугах“, свидетельствуют о том, что сотрудники военкоматов оцифровывают личные дела военнообязанных и получают сведения из других ведомств, министерств и органов власти», — объяснил собеседник. В связи с этим любые ограничительные меры, предусмотренные законом, могут быть введены лишь после окончательной интеграции системы.

Аналогичные сведения представила член Ассоциации юристов России Ольга Лютницкая — она предположила, что подобные уведомления означают постепенный переход оповещения россиян о постановке на воинский учет в новый формат. «На основании Федерального закона № 53 "О воинской обязанности и военной службе" каждый гражданин, которому исполнилось 17 лет, обязан состоять на воинском учете. Но ранее он велся в бумажном варианте, а теперь становится общим и в электронном виде», — пояснила она.

Сообщения о рассылке электронных повесток в России получили распространение преимущественно в региональных СМИ, в то же время многие издания опубликовали опровержение данных сведений. В их числе KP.RU, «Вести», «АиФ.ру», МK.RU.

