Сетевое издание|18+|Понедельник|11 авг 2025|14:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Сообщение о массовой рассылке электронных повесток в России не подтвердилось

Печать
Telegram

Telegram-канал «Топор. Экономика» в субботу, 9 августа, опубликовал пост, в котором утверждается, что российским призывникам якобы начали массово рассылать электронные повестки и накладывать на граждан соответствующие запреты. Однако данная информация не нашла реального подтверждения и оказалась фейком.

Так, в посте сказано, что призывник в Тверской области получил соответствующее смс-сообщение и уведомление на портале госуслуг с датой вручения и списком ограничений. «Через семь дней повестка считается врученной, после чего вступает в силу запрет на выезд из России, оформление кредитов и открытие ИП», — говорилось в тексте. В качестве подтверждения изложенных сведений был приведен скрин сообщения и уведомления на госпортале.

Однако данная информация не соответствует действительности. В первую очередь, стоит отметить, что в настоящее время призывных мероприятий в России не проводится — весенняя призывная кампания в уже окончена, а осенняя начнется с 1 октября.

Кроме того, электронный Единый реестр воинского учета в России пока не полностью внедрен — в настоящее время проводится активное тестирование его работоспособности в различных регионах страны. Так, специалист ресурса «Военные адвокаты» сообщил, что россиян лишь продолжают вносить в систему, а сам реестр воинского учета полноценно запустится, вероятно, ближе к осеннему призыву или к концу года — официально об этом пока объявлено не было. «Подобные уведомления, которые приходят в „Госуслугах“, свидетельствуют о том, что сотрудники военкоматов оцифровывают личные дела военнообязанных и получают сведения из других ведомств, министерств и органов власти», — объяснил собеседник. В связи с этим любые ограничительные меры, предусмотренные законом, могут быть введены лишь после окончательной интеграции системы.

Аналогичные сведения представила член Ассоциации юристов России Ольга Лютницкая — она предположила, что подобные уведомления означают постепенный переход оповещения россиян о постановке на воинский учет в новый формат. «На основании Федерального закона № 53 "О воинской обязанности и военной службе" каждый гражданин, которому исполнилось 17 лет, обязан состоять на воинском учете. Но ранее он велся в бумажном варианте, а теперь становится общим и в электронном виде», — пояснила она.

Сообщения о рассылке электронных повесток в России получили распространение преимущественно в региональных СМИ, в то же время многие издания опубликовали опровержение данных сведений. В их числе KP.RU, «Вести», «АиФ.ру», МK.RU.

В сети распространились сведения о том, что российским призывникам якобы начали рассылать электронные повестки. Данная информация оказалась фейком — в настоящее время в России не ведутся призывные мероприятия, а Единый реестр воинского учета пока окончательно не внедрен.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте