В стране и мире

Американец послушал совет нейросети и попал психбольницу

Совет нейросети ChatGPT заменить соль на бромид натрия обернулся для американского пенсионера госпитализацией в психиатрическую больницу. Об этом сообщает портал Gizmodo.

По данным врачей, 60-летний мужчина в течение трех месяцев соблюдал диету, которую сам составил при помощи искусственного интеллекта. Пенсионер подумал исключить из своего рациона хлорид натрия, обратившись за советом к ChatGPT.

Чат-бот предложил пользователю несколько вариантов, одним из которых стало добавление бромида натрия, однако нейросеть не уточнила, что он очень токсичен для приема в пищу.

Уже в скором времени пожилой мужчина заработал паранойю и дезориентацию, начал видеть галлюцинации, после у него развился психотический эпизод. В разговоре с врачами мужчина предположил, что он был отравлен соседом. Еще один припадок случился у пациента прямо в больнице. Он попытался сбежать, но был отправлен на принудительное лечение.

Повторный осмотр через две недели подтвердил стабильное состояние американца.

Ранее сообщалось, что ChatGPT начал предлагать пользователям «бредовые» идеи и сводить их с ума. По их словам, ИИ делает псевдонаучные утверждения об инопланетянах и апокалипсисе.

Источник — lenta.ru
