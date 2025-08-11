Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

11.08.2025 | 16:50

В Мособлсуде оглашен приговор врачам из Калининграда Элине Сушкевич и Елене Белой: их признали виновными в расправе над новорожденным, причем преступление медики совершили для того, чтобы не портить статистику роддома №4. Решение суда стало уже третьим приговором по делу, которое взбудоражило медицинские круги России. С первого дня за перипетиями расследования следил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Врачей из Калининграда осудили за расправу над младенцем

Мособлсуд на основании вердикта присяжных огласил приговор исполняющей обязанности главврача калининградского роддома №4 Елене Белой (Татур) и ее коллеге, заведующей реанимационным отделением Калининградского перинатального центра — врачу-анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич.

Они получили 9,5 и 9 лет лишения свободы соответственно. Кроме того, в качестве дополнительного наказания обе осужденные лишены права заниматься медицинской деятельностью на три года каждая.

Именно на таком решении настаивал гособвинитель — по российскому законодательству при пересмотре дела суд не может назначить наказание больше того, что уже было назначено ранее, чтобы не ухудшить положение осужденных.

Также суд впервые взыскал с осужденных компенсацию морального вреда (по миллиону рублей с каждой) по гражданскому иску матери новорожденного. Во время первых двух процессов она не предъявляла врачам финансовые требования

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных.

Ранее вину медиков признали присяжные

Елену Белую обвиняли в организации умышленного убийства, а Элину Сушкевич — в умышленном убийстве. По версии следствия, Сушкевич по приказу Белой ввела глубоко недоношенному новорожденному летальную дозу сульфата магния (магнезию), что привело к остановке дыхательной деятельности у ребенка.

Во время суда защита так и не смогла убедить присяжных в том, что убийства не было — коллегия единогласно признала и Белую, и Сушкевич виновными и не заслуживающими снисхождения. В прошлый раз вердикт был вынесен большинством голосов (из восьми присяжных шестеро сочли вину доказанной, двое проголосовали против).

По мнению тех, кто присутствовал на процессе, столь суровый приговор объясняется тем, что защита врачей не только не смогла выдвинуть хоть какую-то версию произошедшего, отличную от версии гособвинения, но и своим поведением настроила суд против себя.

Адвокаты препирались с председательствующим, заявляли необоснованные ходатайства и больше работали на публику, чем в защиту интересов подзащитных. Каждый из адвокатов получил по несколько замечаний.

Защита осужденных будет оспаривать приговор

По словам адвоката Вячеслава Жуковского, защита осужденных будет оспаривать новый приговор.

«Мы обжалуем приговор, так как считаем его незаконным. При необходимости снова дойдем до президиума Верховного суда», - Вячеслав Жуковский, адвокат Элины Сушкевич.

В то же время Белая и Сушкевич не могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение до тех пор, пока не выплатят матери ребенка компенсацию морального вреда и процессуальные издержки (более 170 тысяч рублей у Сушкевич и более 270 тысяч — у Белой).

«Никакими деньгами нельзя оценить умышленное убийство младенца, который был очень желаем семьей. По этой причине сумма гражданского иска с нашей стороны минимальна — мы не хотим денег, мы хотим справедливости. Особенно с учетом того, что истины мы добиваемся семь лет», - Лариса Гусева, представитель потерпевшей стороны.

Между тем повторное рассмотрение дела, по мнению юристов, ухудшило положение врачей: теперь подать на условно-досрочное освобождение (УДО) они смогут не ранее чем в 2028 году — две трети срока будут отсчитываться от дня вступления в законную силу сегодняшнего приговора. А оспорить единогласный вердикт присяжных гораздо сложнее.

Врачи пошли на преступление ради улучшения статистики

Калининградских медиков осудили за преступление, совершенное осенью 2018 года. Тогда в калининградском роддоме №4 у Амиджон Ахмедовой появился на свет глубоко недоношенный мальчик, которого она назвала Оллоберди.

По версии следствия, 6 ноября Сушкевич по приказу Белой ввела младенцу летальную дозу магнезии, что привело к остановке дыхательной и сердечной деятельности. Врачи совершили убийство младенца, чтобы не портить статистику медучреждения.