ЦБ ввел новое ограничение по вкладам россиян до 9 сентября

28.03.2022 | 21:12

Регулятору пришлось изменить порядок выдачи процентов по вкладам. В Центробанке заявили об изменении условий по валютным депозитам в период с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

Согласно новой инициативе Банка России, физические лица смогут получать проценты лишь в рублях.

«Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях», — указано в сообщении регулятора, которое подписано заместителем председателя ЦБ Ольгой Поляковой.

Еще одно нововведение Центробанка затронуло валютную ипотеку. По заявлению заемщика кредитные учреждения должны произвести ее конвертацию в рубли, при этом пересчёт обязательств не должен ухудшать кредитную историю клиента банка.

«По заявлениям заёмщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 года, рекомендуется проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.