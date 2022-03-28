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В стране и мире

ЦБ ввел новое ограничение по вкладам россиян до 9 сентября

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Регулятору пришлось изменить порядок выдачи процентов по вкладам. В Центробанке заявили об изменении условий по валютным депозитам в период с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

Согласно новой инициативе Банка России, физические лица смогут получать проценты лишь в рублях.

«Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях», — указано в сообщении регулятора, которое подписано заместителем председателя ЦБ Ольгой Поляковой.

Еще одно нововведение Центробанка затронуло валютную ипотеку. По заявлению заемщика кредитные учреждения должны произвести ее конвертацию в рубли, при этом пересчёт обязательств не должен ухудшать кредитную историю клиента банка.

«По заявлениям заёмщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 года, рекомендуется проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

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Гость||

Я ржу над дураками, что доверяли свои деньги мошенникам.

Гость||

кручу верчу обмануть хочу

Гость||

Ахахахаха!!!!!

А они на МММ гнали - тут сами вертят как хотят!

И не будет никакого 9 сентября - это уже на постоянку!

Гость||

А вкладчик может менять условия договора - ааааааа?

Обыкновенный бандитизм.

Гость||

Случилось то, что всегда у нас происходило.

РФ.2022.Классика.

Имя: Гость
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