Каждый 2-й вкладчик за счет процентов перекрывает 50% ипотечного платежа

24.04.2025 | 13:43

ВТБ проанализировал соотношение ставок по вкладам, оформленным за последние месяцы, и средних ставок по ипотеке, которую погашают заемщики. Результаты показали, что за счет доходности по депозиту каждый второй вкладчик может закрывать до половины среднего ежемесячного ипотечного платежа, а каждый десятый - 100%, заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По статистике ВТБ, сегодня большинство заемщиков обслуживают ипотеку по ставке до 12% годовых. На погашение кредита в среднем они направляют около 30 тысяч рублей в месяц. Основная часть заемщиков (68%) тратит еще меньше. Каждый четвертый платит по ипотеке от 30 тысяч до 60 тысяч рублей в месяц, и лишь 2% вносят более 100 тысяч. Это связано с тем, что многие заемщики оформили ипотеку до резкого повышения ключевой ставки, когда условия были гораздо выгоднее, чем сегодня. Также на фоне дорогих рыночных кредитов фокус клиентов сместился на программы господдержки с низкими ставками.

В то же время около 60% вкладчиков держат на депозите порядка 900 тысяч рублей, что позволяет им при ставке в 20% и выше ежемесячно получать 15 тысяч пассивного дохода – это как минимум половина среднего платежа по ипотеке. Большинство из них воспользовались «временем вкладчика» - с ноября прошлого года ставки держались на пиковых значениях, достигая 24% годовых. Даже сегодня они сохраняются на уровне 20%, что позволяет получать доходность, значительно сокращающую ежемесячные расходы на ипотечный кредит. Каждый десятый вкладчик с такими ставками может закрывать за счет процентов ипотечный платеж полностью.

«Наше исследование касается клиентов, которые воспользовались уникальной ситуацией, когда процент по вкладу почти вдвое превосходит ипотечный. Такая возможность остается у них и сегодня: на рынке одновременно действует семейная ипотека, а ставки по вкладам сохраняются под 20%. Часть клиентов благодаря этому соотношению компенсируют от половины до 100% своих ежемесячных кредитных платежей, часть копят средства на будущий первый взнос, пережидая охлаждение рынка ипотеки, или направляет на досрочное погашение. По нашей оценке, двузначные ставки по вкладам сохранятся до рубежа 2026-2027 гг., что позволит финансировать крупные покупки доходностью по депозитам еще довольно долгое время», - добавил Георгий Горшков.