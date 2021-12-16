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К 2030 году россиянам хотят предложить софинансирование пенсии

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В России необходимо создать такой институт пенсионных накоплений, который, с одной стороны, позволит увеличить размер пенсии граждан, а с другой - привлечь «длинные» деньги в экономику, цитирует министра финансов РФ Антона Силуанова ТАСС.

«В связи с этим, мы должны уточнить стратегию (Стратегия развития финансового рынка до 2030 года - прим. редакции) с учетом поручений, данных президентом на форуме «Россия зовет!», таких как софинансирование и гарантирование средств пенсионных накоплений. А также проработать стимулирующие факторы", - приводятся слова министра в пресс-релизе по итогам заседания Общественного совета Минфина России.

Ранее в Госдуме РФ был принят закон, по которому заморозка накопительной части пенсии россиян была продлена до конца 2024 года.

В финансово-экономическом обосновании к документу указано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 772,9 миллиарда рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Иными словами отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6 процентов от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Изначально предполагалось, что заморозка будет единовременной, однако с того момента правило неизменно продлевается.

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Источник — tass.ru
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Гость||

Те накопления, что вы копили на прошлой неделе, мы давно уже съели. Так что копите новые.

Гость||

К 30 году из пенсионеров останутся только друзья Сказочного.

Гость||

Никто не останется, не переживайте, не обидно будет....

Имя: Гость
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