Не болевшие коронавирусом смогут получить сертификат

В России заканчивается разработка специализированного сервиса, на котором будут фиксироваться обращения граждан переболевших новой коронавирусной инфекцией.
По словам заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, на нем будет собрана информация о тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно или без обращения к врачу при условии наличия у них антител.
«При этом мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат да или нет», - уточнила Голикова в рамках встречи с фракциями в Госдуме.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с журналистом «Звезды» заявлял, что у человека, не болевшего коронавирусом, вполне могут появиться антитела. Вирусолог напомнил, что большая часть заболевших переносит COVID-19 бессимптомно.
«Это даже не болезнь, а инфекция. Есть вирус в организме. Он размножается. Человек не болеет, поэтому он не пойдет проверяться на коронавирус. А потом у него оказываются антитела. Такое возможно вполне», - сообщил Альтштейн.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.