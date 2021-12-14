Сетевое издание|18+|Вторник|14 дек 2021|08:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Не болевшие коронавирусом смогут получить сертификат

Печать

В России заканчивается разработка специализированного сервиса, на котором будут фиксироваться обращения граждан переболевших новой коронавирусной инфекцией.

По словам заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, на нем будет собрана информация о тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно или без обращения к врачу при условии наличия у них антител.

«При этом мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат да или нет», - уточнила Голикова в рамках встречи с фракциями в Госдуме.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с журналистом «Звезды» заявлял, что у человека, не болевшего коронавирусом, вполне могут появиться антитела. Вирусолог напомнил, что большая часть заболевших переносит COVID-19 бессимптомно.

«Это даже не болезнь, а инфекция. Есть вирус в организме. Он размножается. Человек не болеет, поэтому он не пойдет проверяться на коронавирус. А потом у него оказываются антитела. Такое возможно вполне», - сообщил Альтштейн.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте