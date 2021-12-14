Не болевшие коронавирусом смогут получить сертификат

14.12.2021 | 08:00

В России заканчивается разработка специализированного сервиса, на котором будут фиксироваться обращения граждан переболевших новой коронавирусной инфекцией.

По словам заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, на нем будет собрана информация о тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно или без обращения к врачу при условии наличия у них антител.

«При этом мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат да или нет», - уточнила Голикова в рамках встречи с фракциями в Госдуме.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с журналистом «Звезды» заявлял, что у человека, не болевшего коронавирусом, вполне могут появиться антитела. Вирусолог напомнил, что большая часть заболевших переносит COVID-19 бессимптомно.

«Это даже не болезнь, а инфекция. Есть вирус в организме. Он размножается. Человек не болеет, поэтому он не пойдет проверяться на коронавирус. А потом у него оказываются антитела. Такое возможно вполне», - сообщил Альтштейн.