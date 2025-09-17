Сетевое издание|18+|Среда|17 сен 2025|16:49
В стране и мире

В Совфеде девизом панков ответили на сообщения о запрете песен «Сектора Газа»

В Совфеде девизом панков ответили на сообщения о запрете песен группы «Сектора Газа». В начавшуюся после слов депутата Госдумы Нины Останиной полемику вступил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram.

17 сентября в сети появились сообщения о якобы исходящей от Останиной инициативе запретить группу «Сектор Газа». Позже Останина принесла извинения за «такую фривольную интерпретацию моего высказывания». Она также пояснила, что выступает за запрет лишь тех песен, которые содержат ненормативную лексику.

«Как говорится, панки, хой!» - резюмировал Клишас.

Перед этим он выступил в защиту Останиной, которая подверглась критике в ряде Telegram-каналов из-за высказывания о «Секторе Газа».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал запретить в России шансон-группу «Воровайки». Его внимание, в частности, привлекла песня «Хоп, мусорок». В свою очередь, представитель музыкального коллектива Иван Лушников заявил, что «Воровайки» часто ездят в зону СВО, где выступают для бойцов.

Источник — lenta.ru
