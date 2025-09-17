В стране и мире

В России ускорили процесс опознания погибших в зоне СВО

Российские следователи, криминалисты и эксперты ускорили работу по идентификации погибших в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по итогам оперативного совещания в Луганске с участием главы ведомства Александра Бастрыкина.

В сотрудничестве с другими ведомствами был оптимизирован процесс опознания российских военнослужащих благодаря усовершенствованию программного обеспечения.

В результате значительно сокращены сроки получения данных и обеспечен оперативный доступ к федеральным базам геномной и дактилоскопической информации.

Бастрыкин отметил важность этой работы, так как должен быть установлен каждый, кто отдал жизнь при выполнении служебного долга.

Он также заявил, что суровые наказания, которые выносят российские суды по делам о преступлениях руководства и военных Украины, соответствуют тяжести совершенного.

Источник — lenta.ru
