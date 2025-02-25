Эксперты не ожидают скорого возвращения Visa и Mastercard

25.02.2025 | 11:17

Одним из основных условий для возвращения Visa и Mastercard в Россию является снятие санкций с Национальной системы платежных карт (НСПК), пока таких инициатив не видно, считает зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Они (Visa и Mastercard) не смогут работать с НСПК, поскольку НСПК внесен в блокирующий список США, а по российскому законодательству все внутренние транзакции должны идти через НСПК. Я думаю, что РФ не будет в рамках собственных интересов отменять это условие», - сказал Пьянов.

По его словам, пока никаких сигналов снятия американских санкций с НСПК нет, а если они действительно присутствуют, то это запросы американской стороны. Сама НСПК маловероятно может являться инициатором такого действия, поскольку произошла полная адаптация и импортозамещение.

«Для РФ приход обратно Visa и Mastercard является малозначимым, и согласие на него может быть сопряжено только с уступками в каких-то других областях», - добавил Пьянов.