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Экономика

Исследованы кредитные привычки бэби-бумеров, зумеров и миллениалов

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Самыми ответственными заемщиками остаются бэби-бумеры, а поколение Х быстрее всех урегулирует просрочку. Таковы результаты исследования платежной дисциплины в разрезе поколений, проведенного ВТБ.

Бэби-бумеры (1946-1964 г. р.)

Бэби-бумеры на протяжении нескольких лет остаются самыми ответственными банковскими заемщиками: по итогам 2024 года их доля в займах ВТБ составила 15%, а в просрочке банка - 10%. Также они зарекомендовали себя как одни из самых «быстрых» клиентов по урегулированию задолженности, закрывая беззалоговые кредиты в среднем за 14 дней.

Несмотря на высокую дисциплинированность, они часто обращаются за процедурой банкротства: в общем портфеле просрочки бэби-бумеров на банкротство приходится 17% - это самый высокий показатель среди поколений. Это может быть связано с упрощенным механизмом внесудебного банкротства, который действует для клиентов старшего возраста.

Поколение Х (1965-1983 г. р.)

«Иксы» - самые активные покупатели, в прошлом году они оформили 43% всех займов. Как и бэби-бумеры, они проявляют высокую степень платежной дисциплины: по итогам 2024 года их доля в портфеле просрочки на 4% меньше, чем в займах.

Несмотря на это, клиенты поколения Х, как и бэби-бумеры, часто обращаются за банкротством - их доля в задолженности составляет 13%. В тоже время поколение Х состоит в числе лучших плательщиков беззалоговых кредитов и быстрее всех закрывает просрочку - за 12 дней.

Миллениалы (1984-2000 г. р.)

Миллениалы, как и «иксы», считаются одним из наиболее экономически активных поколений и могут брать кредиты на дорогостоящие покупки. Вместе с тем они чаще допускают задолженность по ежемесячным платежам. По данным 2024 года, при доле в займах в 40% их доля в портфеле просрочки составляет 43%.

Миллениалы обращаются за банкротством реже, чем «иксы» и бэби-бумеры, - за прошлый год их доля составила 10% от общей просрочки. Задолженность по беззалоговым кредитам миллениалы закрывают дольше, чем поколение Х и бэби-бумеры, - за 16 дней.

Зумеры (2001-2010 г. р.)

Доля зумеров в портфеле общей просрочки банка растет, хоть и остается незначительной: за прошлый год она увеличилась с 3% до 7%. Эта тенденция связана с тем, что молодые люди начинают брать кредиты и пользоваться кредитными картами; они все чаще берут 2 займа и более в разных банках. К тому же зумеры дольше всех закрывают свою просроченную задолженность по беззалоговым кредитам - до 20 дней. Однако клиенты этого поколения меньше остальных прибегают к банкротству - только 1% всей просрочки.

Отдельно стоит отметить, что за последние 4 года доля женщин среди заемщиков увеличилась с 44% до 47%. При этом они показывают лучшую финансовую дисциплину, чем мужчины: среди должников доля женщин составляет 40%.

«Из результатов исследования видно, что чем старше наши клиенты, тем они более ответственны в своей платежной дисциплине. Но практика показывает, что более молодые клиенты с течением времени также научатся эффективно управлять своими финансами», - прокомментировал руководитель департамента финансового урегулирования - вице-президент ВТБ Евгений Новиков.

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