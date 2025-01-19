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Экономика

В регионе рекордно выросла стоимость минимального продуктового набора

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В Пензенской области за год минимальная продуктовая корзина подорожала на 20,5%. Это наибольший показатель за 13 лет. Так, увеличение на 26,1% зафиксировали в 2010 году.

Согласно данным Пензастата, в декабре 2024-го стоимость минимального продуктового набора в регионе составила 5 987,96 руб. В аналогичном месяце 2023 года - 4 980,52 руб.

Минимальный продуктовый набор включает мясо, рыбу, масло, маргарин, молоко, сметану, муку, хлеб, овощи, фрукты, крупы, вермишель, соль, сахар, печенье, карамель.

В Пензенской области годовая инфляция составила 9,73%, что выше среднего по России показателя (9,52%).

Заметнее всего подорожали продукты. Выросли цены на сливочное масло (+36,23%), молоко и молочную продукцию (+15,74%), подсолнечное масло (+12,69%), хлебобулочные изделия (+13,22%). Стоимость плодоовощных товаров увеличилась на 22,09%.

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