В регионе рекордно выросла стоимость минимального продуктового набора

19.01.2025 | 13:57

В Пензенской области за год минимальная продуктовая корзина подорожала на 20,5%. Это наибольший показатель за 13 лет. Так, увеличение на 26,1% зафиксировали в 2010 году.

Согласно данным Пензастата, в декабре 2024-го стоимость минимального продуктового набора в регионе составила 5 987,96 руб. В аналогичном месяце 2023 года - 4 980,52 руб.

Минимальный продуктовый набор включает мясо, рыбу, масло, маргарин, молоко, сметану, муку, хлеб, овощи, фрукты, крупы, вермишель, соль, сахар, печенье, карамель.

В Пензенской области годовая инфляция составила 9,73%, что выше среднего по России показателя (9,52%).

Заметнее всего подорожали продукты. Выросли цены на сливочное масло (+36,23%), молоко и молочную продукцию (+15,74%), подсолнечное масло (+12,69%), хлебобулочные изделия (+13,22%). Стоимость плодоовощных товаров увеличилась на 22,09%.