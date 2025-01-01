В 2025 году резко вырастет стоимость отдыха в санатории

01.01.2025 | 12:38

В 2025 году средняя цена ночи в российских санаториях составит 12 600 рублей. Это на 28% выше, чем в начале 2024-го (9 800 рублей).

О подорожании отдыха в санаториях изданию «Газета.ру» сообщили эксперты. Рост стоимости услуг связан с инфляцией и увеличением затрат отельеров.

Так, эксперты отметили повышение зарплат сотрудников санаториев, подорожание товаров, коммунальных услуг.

«При этом летом 2024 года цена ночи выросла на 4% к 2023 году», - отметило издание.

Ранее стало известно, что санатории России признаны участниками реестра классифицированных средств размещения и с 1 января 2025 года их обяжут платить туристический налог по минимальной ставке. Она установлена в размере 1%, но не менее 100 рублей за день проживания. В 2029-м ее увеличат до максимальных 5%.