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В стране и мире

Санатории России обяжут платить туристический налог

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Санатории России признаны участниками реестра классифицированных средств размещения, поэтому с 1 января 2025 года их обяжут платить туристический налог по минимальной ставке.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным специалистов, для гостиниц и других объектов размещения в 2025 году ставка туристического налога установлена в размере одного процента, но не менее 100 рублей за день проживания с последующим увеличением до максимальных пяти процентов в 2029 году.

Тем временем отечественные санатории подлежат обложению турналогом по минимальной ставке 100 рублей в день. Вместе с тем, по словам руководителя юридического отдела РСТ Ильи Курского, представители отраслевого союза считают, что они не должны облагаться этим налогом.

Ранее сообщалось, что туристический налог в России не отразится на отдыхающих, поскольку он вводится в отношении гостиничных предприятий. Последствия нового сбора для отечественных путешественников оценила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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Источник — lenta.ru
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