Озвучено, насколько подорожают продукты для новогоднего стола

27.10.2024 | 15:18

В ноябре-декабре стоит ожидать дальнейшего роста цен на продовольственные товары и увеличения инфляции. Продукты для новогоднего стола могут подорожать минимум на 15%.

Такой прогноз в беседе с изданием Ura.ru дал экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Эксперт также объяснил, почему растут цены.

Первый фактор, влияющий на это, - ослабление рубля. Также сказывается рост государственных расходов.

«У нас очень большие государственные расходы, а это всегда инфляция. До конца года их планируют увеличить на внеплановые два триллиона. Соответственно, инфляция будет выше, чем ждали. Я думаю, что по итогам года она достигнет 9-10% при целевом значении в 4%», - высказал свое мнение Разуваев.

По его словам, не стоит ждать удешевления продуктов. Однако рост цен на них может замедлиться.

По данным Пензастата, в сентябре в Сурском крае стоимость минимального набора продуктов питания составила 5 493 рубля. Это на 3% меньше, чем в августе (5 617 рублей), и на 10% больше, чем в сентябре 2023-го (4 823 рубля).