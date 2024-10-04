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Экономика

Пензенская область экспортировала зерно в Латвию, Турцию и Азербайджан

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За 3 квартала 2024 года Пензенская область экспортировала 48 тысяч тонн зерна.

За границу отправили 27,9 тыс. тонн продовольственной пшеницы, 11,9 тыс. тонн ячменя, 7,07 тыс. тонн продовольственного льна, 756 тонн семян горчицы, 154 тонны гречневой крупы, 88 тонн пшена, 44 тонны гороха, 44 тонны семян редьки и 10 тонн семян расторопши.

Партии ушли как железнодорожным, так и автомобильным транспортом в сопровождении фитосанитарных сертификатов, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В сентябре в Латвию отгрузили пшеницу, семена льна и ячмень.

В Турцию экспортировали гречневую крупу, пшено и горох.

В Азербайджан отправили ячмень и семена расторопши.

В Казахстан доставили пшеницу, в Беларусь - семена редьки, в Германию - семена горчицы.

За 2023 год Пензенская область экспортировала 76,03 тыс. тонн зерна.

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Источник — фото pxhere.com
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