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Экономика

Самозанятые могут принять оплату по QR-коду и получить чек в ВТБ Онлайн

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Теперь самозанятые - клиенты ВТБ смогут принимать оплату по QR-коду от клиентов любых российских банков в ВТБ Онлайн и автоматически получать чек об операции. Функция автоформирования чеков в сервисе оплаты по QR-коду появилась на банковском рынке впервые.

Для приема оплаты по QR-коду без комиссии и автоматического получения чека надо зарегистрироваться в «Личном кабинете самозанятого» в ВТБ Онлайн. QR-код на оплату товаров и услуг можно распечатывать или отправлять покупателям и заказчикам в электронном виде любым удобным способом. Расчетный чек будет сформирован и зарегистрирован в ФНС автоматически.

«Популярность платежей по QR-коду в России постоянно растет, и бизнес активно пользуется технологией - это удобно и позволяет экономить на покупке оборудования и комиссиях за платежи. С помощью нашего решения самозанятые смогут не только принимать оплату по QR-коду, но и автоматически получать готовый чек, что упрощает процесс приема платежей», - отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

В ВТБ Онлайн клиенты-самозанятые получают полный набор инструментов для ведения своего дела. Они могут выставлять счета заказчикам и получать оплату по номеру телефона или реквизитам счета, при этом регистрация дохода и оплата налогов в ФНС проходят автоматически.

В сервисе можно при необходимости аннулировать чек, изменить вид и регион деятельности или отменить статус самозанятого без посещения отделения банка и налоговой. Клиентам также доступна постоянная онлайн-поддержка специалистов ВТБ.

Самозанятые в онлайн-формате, без справки о доходах, могут оформить в ВТБ ипотеку, автокредит, кредит наличными или кредитную карту. Банк также постоянно расширяет витрину партнерских сервисов для бизнеса, которые можно приобрести со скидкой до 50%. Среди них - сотовая связь ВТБ Мобайл, страхование профессиональной ответственности, конструктор сайтов, сервисы для организации онлайн-записи, управления торговлей и складского учета и другие.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО).

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