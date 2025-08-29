Развеян миф о «проклятии августа» для курса рубля

Экономика

Курс рубля сейчас определяется геополитикой, внешней торговлей и операциями Банка России по продаже юаней в рамках бюджетного правила, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. В разговоре с журналистами он развеял миф о «проклятии августа» для курса рубля.

 

«По геополитике - с учетом Аляски - происходило, наверное... позитивное развитие событий: хоть и ничего пока по существу не произошло, но могло произойти гораздо хуже. То есть, по сути, не введены санкции против наших торговых партнеров, поэтому в геополитике мы в августе, скорее, в позитивной зоне.

С нашим экспортом и импортом тоже никаких драматических изменений не было. Соответственно, и экспорт, и импорт проходили в августе, по нашим данным, примерно так же, как в предыдущие месяцы. Ну и ситуация с бюджетным правилом и со сделками зеркалирования... тоже никаких значимых изменений не происходило», - отметил топ-менеджер, указав, что эти нейтрально-позитивные факторы являются «кратким рецептом стабильного августа».

 

«Проклятие августа» - это какие-то предания старожилов», - заявили в ВТБ.

 

По словам Дмитрия Пьянова, во втором полугодии ожидают ослабления курса рубля до 86 рублей за доллар на конец 2025 года.

