Банк «Кузнецкий» подвел итоги деятельности за 8 месяцев 2024 года

24.09.2024 | 13:52

За 8 месяцев 2024 года банк «Кузнецкий» заработал 99,5 млн рублей чистой прибыли. Чистый процентный доход составил 340,8 млн рублей (рост год к году 35%) на фоне увеличения кредитного портфеля по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Чистый комиссионный доход - 125,2 млн рублей, что соответствует уровню прошлого года.

Активы банка на 1 сентября 2024 увеличились на 10% по сравнению с августом 2023 года и составили 8,2 млрд рублей. Собственный капитал - 799 млн рублей.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на 5,2 млрд рублей (+19,3% год к году). Кредитный портфель увеличился на 26,3% и достиг 5,76 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель составил на отчетную дату 1,93 млрд рублей, что на 39%, или 542 млн рублей, больше, чем в августе 2023 года. Объем корпоративного кредитного портфеля - 3,83 млрд рублей (рост на 20,7% год к году). Качество кредитного портфеля остается стабильно высоким, уровень просроченной задолженности на 1 сентября 2024 года равен 2,5%.

«Объем всех привлеченных ресурсов банка «Кузнецкий» составил 6,8 млрд рублей. Из них средства на счетах физических и юридических лиц составили 2,1 млрд рублей, депозиты юридических лиц составили 1,21 млрд рублей, что почти на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вклады населения продемонстрировали рост на 20% год к году, до 3,49 млрд рублей. Рост срочных средств розничных и корпоративных клиентов обусловлен выгодными условиями по вкладам и депозитам, а также высокой ключевой ставкой Банка России», - отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Финансовое учреждение обращает внимание на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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