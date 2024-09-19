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Экономика

Акции банка «Кузнецкий» допущены к торгам на СПБ Бирже

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СПБ Биржа включила в листинг обыкновенных акций ПАО Банк «Кузнецкий» в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Решение принято по инициативе самой биржи.

«Включение акций банка «Кузнецкий» в список допущенных к торгам на СПБ Бирже говорит о том, что они в полном объеме удовлетворяют предъявленным биржей требованиям, и подтверждает качество наших акций. Это позитивный сигнал для инвесторов, который свидетельствует о высокой надежности и потенциале компании», - прокомментировал событие председатель правления Михаил Дралин.

Акции ПАО Банк «Кузнецкий» торгуются также на Московской бирже.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий», ИНН 5836900162.

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