Обновленный офис ВТБ открылся в Кузнецке

12.09.2024 | 17:21

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Многофункциональный офис ВТБ открылся в центре Кузнецка Пензенской области на ул. Белинского, 105. Это отделение заменит офис на ул. Кирова: банк обновляет и расширяет сеть филиалов на фоне активного роста числа клиентов.

Новый офис ВТБ площадью 200 кв. м отличает современное оформление. Сотрудники обслуживают клиентов с помощью ноутбуков в удобных зонах с мягкой мебелью. В местах ожидания посетители могут подключиться к бесплатному Wi-Fi.

Отделение открыто с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу - с 10:00 до 15:00. 3 банкомата с поддержкой операций по QR-коду доступны круглосуточно.

В офисе можно открыть вклад, выпустить дебетовые и кредитные карты, оформить займы, в том числе ипотечные и автокредиты. Для компаний доступно открытие счета, подключение цифровых сервисов и консультации персональных менеджеров.

«С момента открытия первого отделения число клиентов ВТБ в Кузнецке и близлежащих районах выросло кратно. Нашими услугами пользуются тысячи жителей, треть клиентов получает зарплату на карту ВТБ. За последние 3 года мы увеличили число сотрудников отделения до 16 человек, в штате появился менеджер по работе с привилегированными клиентами. Спрос на услуги банка высок: только за 2 недели работы по новому адресу количество ежедневно обслуживаемых клиентов выросло на четверть», - отметил управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

«Многие компании Кузнецка сотрудничают с ВТБ в рамках зарплатных проектов. Банк - наш стратегический партнер, и мы поддерживаем его расширение и развитие. Новый офис большой, современный, он расположен в удобном месте. Здесь можно решить свои финансовые вопросы, не выезжая в областной центр. Это очень удобно для жителей», - прокомментировал глава города Кузнецка Сергей Златогорский.

В рамках новой стратегии развития ВТБ работает над повышением доступности своих услуг. До конца 2025 года в Пензенской области будет открыто еще 6 отделений банка; таким образом, их число достигнет 15. Компактные офисы «легкого» формата появятся в Сердобске, Каменке, Пензе, а также в городах Никольск, Нижний Ломов и селе Засечном. На сегодняшний день ВТБ обслуживает в Пензенской области более 138 тысяч розничных клиентов.

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