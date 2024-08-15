Эксперты: цены на ряд продуктов повысятся уже в сентябре

15.08.2024 | 19:11

Производители пересмотрели цены на свою продукцию в сторону увеличения. Цены на ассортимент могут вырасти на 5-40% уже в августе-сентябре. Особенно это касается кондитерских изделий.

Как пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на письма, полученные ретейлерами, о повышении закупочных цен предупредили производители кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод», хлеба «Каравай», пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes.

Подорожание производители объяснили высокой инфляцией, дорогими кредитами, выросшими расходами на логистику, персонал, упаковку и сырье.

Так, сахар, фруктово-ягодные добавки и закваски подрожали на 20%, молоко - на 12%, кондитерские жиры - до 50%, мука - на 30%.

«Наиболее выраженная динамика цен, вероятно, будет в сегменте кондитерских изделий. Производитель Ritter Sport предупреждает ретейлеров, что отпускные цены на ассортимент Extra Cacao вырастут с 1 сентября на 40% год к году. На рынок шоколада продолжает влиять резкий рост цен на какао, связанный со снижением его производства из-за засухи в Западной Африке. Mars намерен увеличить стоимость шоколадных плиток Dove и «Коркунов» с 9 сентября на 19%, жевательные конфеты Skittles, не содержащие шоколада, подорожают на 13%», - сообщило издание.

Как отметили эксперты, стоимость некоторых продуктов, например хлебобулочных изделий, шоколада, повышается в этом году уже не в первый раз. В число товаров с наиболее выраженным увеличением закупочных цен входят также белокочанная капуста, сливочное масло, куриные яйца. Рост за год превысил 20%.

Впрочем, ретейлеры необязательно повышают цены сразу же после оповещения о подорожании от производителей. Некритичные товары магазины выводят из ассортимента, а стоимость некоторых продуктов могут увеличивать поэтапно.