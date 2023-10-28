В Пензенской области вторичное жилье - одно из самых дешевых в стране

28.10.2023 | 15:00

За июль, август и сентябрь в России по сравнению с концом 2022 года подорожало жилье: новое - на 4,8%, вторичка - на 5,3%.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Лидеры в росте цен на новостройки - Еврейская АО (+21%), Курганская область (+19%) и Ненецкий АО (+18,8%), на вторичное жилье - Ямало-Ненецкий АО и Новосибирская область (+16,9%).

Пензенская область оказалась в списке регионов, в которых вторичное жилье подешевело на 1,8% по сравнению декабрем 2022-го. Такой процесс наблюдался также в Санкт-Петербурге (-6,5%), Белгородской области (-2,1%) и в Татарстане (-1,3%).

Также Пензенская область вошла в топ-3 регионов с самыми низкими ценами на вторичку: квадратный метр на рынке в среднем стоит чуть более 57 тыс. руб. Такая же цена установлена в Курганской области, ниже - только в Ингушетии (49 тыс.).

Самая дорогая вторичка - в Москве (318,3 тыс. рублей за кв. м), Санкт-Петербурге (чуть менее 175 тыс.), Краснодарском крае (172 тыс.).