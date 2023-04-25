Пензенский губернатор встретился с руководством 3 областей в Узбекистане

25.04.2023 | 15:14

Второй день визита пензенской делегации в Республику Узбекистан, вторник, 25 апреля, оказался насыщенным и продуктивным. Она работала на площадке Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

Так, состоялась встреча глав Пензенской и Ташкентской областей Олега Мельниченко и Зойира Мирзаева. «Это важный шаг в сближении двух регионов. Мы готовы работать с Ташкентской областью, обмениваться бизнес-миссиями, развивать экономические и культурные связи. У нас развиты промышленность, сельское хозяйство, хорошие культурные традиции, большие планы по развитию туризма», - заявил Олег Мельниченко.

Зойир Мирзаев подтвердил готовность к сотрудничеству, тем более что Ташкентская область по уровню промышленного производства занимает лидирующие позиции в Узбекистане, сообщили в правительстве Пензенской области.

Также губернатор встретился с заместителем хокима Андижанской области Бортижоном Хамраевым.

Они договорились взаимодействовать на основе нового подписанного соглашения.

«По индексу промышленного производства Пензенская область в 2022 году заняла второе место в Приволжском федеральном округе. По такому направлению, как станкостроение, мы на четвертом месте среди предприятий данного профиля в Российской Федерации. Мы развиваемся, осуществляем крупнейший в нашей стране проект ГК «Дамате» по производству мяса индейки», - проинформировал глава региона Бортижона Хамраева.

Новое соглашение с Андижаном расширит импортные и экспортные возможности двух областей.

В этот же день Олег Мельниченко пообщался с главой Бухарской области Ботиром Зариповым. Стороны договорились подготовить соглашение о сотрудничестве между двумя регионами.

«Мы планируем сотрудничество с Пензенской областью, мой заместитель будет курировать эту работу. Основные драйверы бухарской экономики - производство текстиля, строительных материалов, туристический бизнес. Приглашаем пензенские компании к сотрудничеству и кооперации. Важное направление работы - переработка сельхозпродукции, мы готовы поставлять пензенцам вкусные овощи. Также предлагаем им посетить с туристическими поездками наши исторические объекты», - рассказал хоким Бухарской области.

Олег Мельниченко подчеркнул, что разделяет такой подход, а подписанное соглашение откроет областям новые горизонты для взаимодействия.

25 апреля также АО «Пензаспецавтомаш» заключило эксклюзивный договор с Manoil Tashkent - о дистрибуции топливораздаточного оборудования Benza на территории Узбекистана.