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Экономика

Банк «Кузнецкий» добился в январе позитивных финансовых результатов

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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за январь 2023 года. Общий объем его доходов по состоянию на 1 февраля составил 76,4 млн рублей. Чистый валовый доход - 44,6 млн рублей, балансовая прибыль до налогообложения - 17,4 млн рублей, чистая прибыль - 16,5 млн рублей.

По состоянию на начало февраля кредитный портфель банка составил 4,22 млрд рублей.

С начала года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму 309 млн рублей, из них 143 млн - малому и среднему бизнесу.

«Год начался для нас довольно успешно, даже с учетом традиционного снижения деловой активности в январе. В частности, выросли чистый процентный и чистый комиссионный доходы банка, активы и собственный капитал, объем привлеченных ресурсов, а также вклады населения», - отметил председатель правления банка Михаил Дралин.

Подробный пресс-релиз о финансовых результатах за январь 2023 года размещен на сайте банка.

Банк «Кузнецкий» обращает внимание на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий».

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