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Экономика

Банк «Кузнецкий» выдает льготные кредиты для бизнеса

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Банк «Кузнецкий» принимает участие в реализации новой редакции федеральной программы льготного кредитования для бизнеса «1764».

Программа была запущена в 2019 году в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. За прошедшее время банк «Кузнецкий» выдал по ней кредиты на сумму более 3 млрд руб.

В марте 2022 года, в условиях роста ключевой ставки, Минэкономразвития предложило закрепить ставку по новым кредитам на уровне 15% для микро- и малых предприятий и 13,5% для средних предприятий. Это позволит снизить стоимость льготных займов для бизнеса.

В рамках программы малые и средние предприятия могут привлечь льготные кредиты на оборотные и инвестиционные цели, а также на развитие предпринимательской деятельности либо рефинансирование долга. Учитывая повышенную потребность бизнеса в пополнении оборотных средств, планируется, что 80% всех кредитов будут выдаваться именно на эти цели.

На реализацию программы в 2022 году Правительство РФ дополнительно выделило 14,3 млрд руб.

Также банк «Кузнецкий» предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса льготное кредитование по программе «ПСК Инвестиционная», которая реализуется Корпорацией МСП и ЦБ РФ.

Получить подробную информацию и подать заявку можно в любом офисе банка «Кузнецкий», на сайте www.kuzbank.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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