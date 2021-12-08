Банк «Кузнецкий» подвел итоги деятельности за 11 месяцев

08.12.2021 | 14:37

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 11 месяцев 2021 года. Динамика основных статей отчета относительно аналогичного периода 2020 года такова:

- балансовая прибыль до налогообложения увеличилась на 51%, или на 40,7 млн рублей;

- чистые процентные доходы выросли на 8%, или на 20,9 млн рублей;

- общий объем доходов увеличился на 6%, или на 40,9 млн рублей.

С начала года банк получил чистый валовый доход в размере 546 млн рублей, из них чистых процентных доходов - 298,3 млн рублей, чистых комиссионных доходов и прочих доходов - 247,7 млн рублей.

На 1 декабря 2021 года общий объем доходов достиг 770,6 млн рублей, балансовая прибыль до налогообложения - 121,4 млн рублей, чистая прибыль - 87,5 млн рублей.

На 1 декабря 2021 года активы банка составили около 6,5 млрд рублей, собственный капитал финансового учреждения - 642 млн рублей.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму около 5,3 млрд рублей, из них почти 2,8 млрд рублей было направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, в рамках федеральных программ поддержки малого и среднего предпринимательства - 947 млн рублей.

На 1 декабря 2021 года кредитный портфель банка «Кузнецкий» равнялся 4,45 млрд рублей, отмечен рост 7% к аналогичной дате прошлого года. Кредитный портфель корпоративных клиентов составил 3,2 млрд рублей (рост 5,7%), кредиты физическим лицам - 1,2 млрд рублей (рост 10%).

Объем всех привлеченных ресурсов достиг 5,7 млрд рублей. Объем вкладов населения на 1 декабря 2021 года - 2,7 млрд рублей. Депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий составили 2,6 млрд рублей. Остатки на счетах физических лиц увеличились на 8% по сравнению с аналогичной датой прошлого года и превысили 325 млн рублей.

Банк продолжил политику наращивания высоколиквидных активов, образующих резервы ликвидности, и по состоянию на 1 декабря 2021 года резервы ликвидности составили более 2,0 млрд рублей.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 декабря 2021 года составили:

∙ Н1.2 - 8,68% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%);

∙ Н1.0 - 10,57% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%);

∙ Н3 - 64,35% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).

Банк «Кузнецкий» обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.