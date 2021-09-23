В августе в Пензенской области замедлилась годовая инфляция

23.09.2021 | 10:35

В Пензенской области в августе годовая инфляция снизилась на 0,2% и составила 7,7%. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщило региональное отделение Банка России.

«Это первое за несколько месяцев замедление годовой инфляции в регионе», - уточнили в банке.

На ситуацию повлияло увеличение предложения на овощи (морковь, свеклу, огурцы и помидоры), а также экспортные пошлины на некоторые сырьевые товары, например «сырой» лес.

Несмотря на снижение, уровень инфляции в Пензенской области выше, чем в целом по России (6,7%) и по Приволжскому федеральному округу в частности (6,9%).

«По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране начнет замедляться в IV квартале 2021 года, в том числе благодаря все более выраженному влиянию повышений ключевой ставки, осуществленных с марта этого года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», - сообщили в пензенском отделении.