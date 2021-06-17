Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 5 месяцев

17.06.2021 | 11:27

Банк «Кузнецкий» обнародовал основные статьи отчета о финансовых результатах за 5 месяцев 2021 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2020-го балансовая прибыль до налогообложения увеличилась в 2,2 раза, или на 29,8 млн рублей, чистая прибыль увеличилась в 2 раза, или на 23,3 млн рублей, чистые процентные доходы возросли на 2%, или на 2,2 млн рублей, общий объем доходов увеличился на 12%, или на 38,5 млн рублей.

С начала года банк «Кузнецкий» получил чистый валовый доход в 268 млн рублей, из них чистых процентных доходов - 125 млн рублей, чистых комиссионных доходов и прочих доходов - 143 млн рублей.

Общий объем доходов по состоянию на 1 июня 2021 года составил 372,5 млн рублей, балансовая прибыль до налогообложения - 55 млн рублей, чистая прибыль - 44,7 млн рублей.

Активы банка на 1 июня 2021 года составили 6,6 млрд рублей, отмечен рост в 7% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал банка равнялся 667 млн рублей.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму, превысившую 2,3 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей было направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках федеральных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 771 млн руб.

По состоянию на 1 июня 2021 года кредитный портфель банка составил 4,1 млрд рублей, в том числе кредитный портфель корпоративных клиентов - 2,9 млрд рублей, физических лиц - 1,2 млрд рублей.

Объем всех привлеченных ресурсов достиг 5,9 млрд рублей, это на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем вкладов населения на 1 июня 2021 года - 2,9 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 29% и составили 2,7 млрд рублей.

Остатки на счетах физических лиц увеличились на 16%. Банк привлек от ЦБ РФ под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса 16 млн рублей.

Финансовое учреждение продолжило политику наращивания высоколиквидных активов, образующих резервы ликвидности, и по состоянию на 1 июня 2021 года резервы ликвидности составили около 2,6 млрд рублей.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 июня 2021 года следующие:

∙ Н1.2 - 8,94% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%);

∙ Н1.0 - 11,31% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%);

∙ Н3 - 84,12% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).

Банк «Кузнецкий» обращает внимание читателей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.