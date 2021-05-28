28.05.2021 | 12:43

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 4 месяца 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го балансовая прибыль до налогообложения увеличилась в 3 раза (или на 35,6 млн рублей), чистая прибыль - в 3,3 раза (или на 34,7 млн рублей), чистые процентные доходы снизились на 4% (или на 4,5 млн рублей).

С начала года банк «Кузнецкий» получил чистый валовый доход в размере 160,8 млн рублей, из них чистых процентных доходов - 97,4 млн, чистых комиссионных доходов и прочих - 63,3 млн.

Общий объем доходов по состоянию на 1 мая 2021 года составил 246,6 млн руб. Балансовая прибыль до налогообложения - 52,9 млн, чистая прибыль - 49,5 млн.

Активы банка на ту же дату составили 6,6 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Собственный капитал банка достиг суммы 708 млн рублей, рост - 5%.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму более 1,8 млрд рублей (в том числе 594 млн было направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса в рамках федеральных программ поддержки).

По состоянию на 1 мая 2021 года кредитный портфель банка составил 4,1 млрд рублей (в том числе кредитный портфель корпоративных клиентов - 3 млрд, физических лиц – 1,1 млрд), рост за год - 5,6%.

Объем всех привлеченных ресурсов составил около 5,8 млрд рублей, что на 8,4% больше, чем на 1 мая 2020 года.

Объем вкладов населения на 1 мая 2021-го - 2,9 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий - 2,5 млрд (на 26,4% больше, чем год назад). Остатки на счетах физических лиц увеличились на 12% по сравнению с аналогичной датой 2020 года.

Банк привлек 20 млн рублей от ЦБ РФ под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса и продолжил политику наращивания высоколиквидных активов, образующих резервы ликвидности. По состоянию на 1 мая 2021 года они составили около 2,3 млрд рублей.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 мая 2021 года

составляют:

- Н1.2 - 9,16% (минимальное значение, установленное Банком России, - 6,0%);

- Н1.0 - 11,52% (минимальное значение, установленное Банком России, - 8,0%);

- Н3 - 75,01% (минимальное значение, установленное Банком России, - 50,0%).

Все показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.