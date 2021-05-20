Банк «Кузнецкий» провел годовое собрание акционеров

20.05.2021 | 10:30

Состоялось годовое собрание акционеров банка «Кузнецкий» по итогам 2020 года. В связи с сохраняющимися ограничениями из-за коронавируса встречу решили провести в форме заочного голосования.

Акционеры утвердили годовой отчет банка, а также распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов по результатам 2020 финансового года. Были избраны члены совета директоров, правления, ревизионной комиссии, утвержден аудитор.

За 2020 год банк получил прибыль в размере 97,2 млн рублей до налогообложения.

Чистая прибыль финансового учреждения составила 66,7 млн рублей против 32,8 млн рублей за 2019-й, наблюдается рост в 2 раза. Рентабельность собственного капитала достигла 14,2%, рентабельность активов - 1,5%, что является очень хорошим результатом для кризисного периода.

Акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов 33 млн рублей, или 0,00146643915 рубля на одну обыкновенную акцию, и установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 24 мая 2021 года.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.