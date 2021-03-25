Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 2 месяца

25.03.2021 | 11:58

С начала 2021 года банк «Кузнецкий» получил чистый валовый доход в размере 77,2 млн рублей, из них чистых процентных доходов - 47,7 млн, чистых комиссионных и прочих доходов - 29,5 млн.

Общий объем доходов по состоянию на 1 марта 2021 года составил 120 млн рублей. Балансовая прибыль до налогообложения - 25,7 млн, чистая прибыль - 21,2 млн, что почти в два раза выше полученной чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Активы банка на начало марта 2021 года достигли 6,8 млрд рублей (рост - 8,6% к аналогичной дате прошлого года), собственный капитал банка - 674 млн.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму более 715 млн рублей. По состоянию на 1 марта 2021 года кредитный портфель банка составил почти 4 млрд рублей, в том числе кредитный портфель корпоративных клиентов - 2,8 млрд, физических лиц - 1,2 млрд (рост - 1,1%).

Объем всех привлеченных ресурсов достиг около 6 млрд рублей (рост - 9%). Объем вкладов населения на 1 марта 2021 года - 2,9 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 33% и составили 2,7 млрд. Остатки на счетах физических лиц увеличились на 22% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Банк привлек от ЦБ РФ под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса 31 млн рублей.

Банк продолжил политику наращивания высоколиквидных активов, образующих резервы ликвидности, и по состоянию на 1 марта 2021 года они составили около 3 млрд рублей.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 марта 2021 года составляют:

- Н1.2 - 8,85% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%);

- Н1.0 - 12,28% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%);

- Н3 - 92,47% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).

Банк «Кузнецкий» обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.