Сетевое издание|18+|Пятница|25 дек 2020|14:47
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Экономика

В Пензе депутат выступил против реконструкции улицы Московской

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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 25 декабря, депутаты приняли бюджет муниципалитета на 2021 год.

Ранее проект рассматривался на шести комиссиях и на совместном заседании всех комиссий, обсуждался на публичных слушаниях. После этого, доработав, его представили в окончательном варианте.

Начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина сообщила, что бюджет по-прежнему носит социально направленный характер: доля расходов на содержание и развитие социально-культурной сферы в общем объеме расходов в 2021 году составляет 72,6%, тогда как в 2020-м она была 68,2%.

Общий объем доходов составит 14 млрд 267,6 млн рублей, расходов - 14 млрд 519 млн рублей. Дефицит бюджета составит 251,4 млн рублей.

Один из депутатов выступил против финансирования реконструкции улицы Московской, мотивируя это тем, что на ней проживает немного людей, а в основном пензенцы обитают на окраинах, которые требуют благоустройства. «Я буду против принятия такого бюджета», - предупредил он.

«Посмотрите, сколько людей - и молодежь, и мамы с детьми - по выходным, по праздникам, по вечерам гуляет по Московской и сколько - по другим улицам. Для наших горожан и делается благоустройство этого места», - возразил депутату глава города Владимир Мутовкин.

При обсуждении вопроса депутаты вновь посетовали на недостаток средств на исполнение наказов избирателей. Однако, как было отмечено, в бюджете предусмотрено 18 млн рублей на поддержку социальных инициатив граждан. Поэтому можно совмещать благоустройство территорий по наказам горожан с реализацией этой программы.

В целом народные избранники пришли к выводу, что проект сложный и напряженный, но достаточно сбалансированный. Однако по мере того, как будет складываться ситуация, в него будут вноситься те или иные изменения - практика давно стала обычной.

В итоге за принятие главного финансового документа проголосовал 21 депутат, против - 11.

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Гость||

Отремонтируйте вы её уже наконец лет на 50 вперед вместе с коммуникациями.

Гость||

Что значит один из депутатов? Это публичная деятельность - давайте фамилию этого идиота.

Гость||

Кто этот депутат,который против ремонта ул.Московской?Снимаю шляпу и полностью поддерживаю ,сколько можно.из года в год ремонтировать только центр города и совсем от слова ВООБЩЕ забросить окраины города?,где ремонта по сути не было со времен СССР.Думаю большинство горожан думают точно так же.

Гость||

А сколько раз за последние десять лет её ремонтировали?

Гость||

Хомец,наверно,против...

Гость||

меньше ремонтов меньше соблазна

Гость||

Простите за пошлость, но это как с барышней у которой рот напомажен а попа нечистая. Так с улицей Московской и окраинами.

Гость||

Гость писал(a):

Простите за пошлость, но это как с барышней у которой рот напомажен а попа нечистая. Так с улицей Московской и окраинами.
Простите за пошлость , но её ПОПУ я не успел рассмотреть, а рот напомаженный увидел сразу. Попу потом вымоем !И всё будет славненько !

Гость||

Сколько стоил гармонист на автовокзале?

Гость||

Гость писал(a):

Сколько стоил гармонист на автовокзале?
Уже сняли что ли? =)

Гость||

Вы слепые ?какой благоустроенный центр? Гнилушка на помойке и развалюхой погоняет сверху развалинами присыпано. Володарского, урицкого ,набережная ,красная ,за современником вообще 18 век, Суворова с «полиграфической» архитектурой,разруха на гладкова.

Гость||

Гость писал(a):

Сколько стоил гармонист на автовокзале?

Уже сняли что ли? =)

сломался...

Гость||

Гость писал(a):

Отремонтируйте вы её уже наконец лет на 50 вперед вместе с коммуникациями.
Коммуникации должны менять хозяева ,т.е. РКС ,за свой счет,а потом все восстановить .

Гость||

А этот депутат не хочет сделать официальный запрос по поводу разрушения и перестройки ,памятника архитектуры на Московской 105 ,имеющего охранную грамоту ??????

Гость||

Пока дождёшься результата из-за бюрократии и распила жизнь уже пройдет. Всё вроде правильно, по закону, но как-то не по человечески!

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Имя: Гость
Комментарий:

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