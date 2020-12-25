В Пензе депутат выступил против реконструкции улицы Московской

25.12.2020 | 10:56

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 25 декабря, депутаты приняли бюджет муниципалитета на 2021 год.

Ранее проект рассматривался на шести комиссиях и на совместном заседании всех комиссий, обсуждался на публичных слушаниях. После этого, доработав, его представили в окончательном варианте.

Начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина сообщила, что бюджет по-прежнему носит социально направленный характер: доля расходов на содержание и развитие социально-культурной сферы в общем объеме расходов в 2021 году составляет 72,6%, тогда как в 2020-м она была 68,2%.

Общий объем доходов составит 14 млрд 267,6 млн рублей, расходов - 14 млрд 519 млн рублей. Дефицит бюджета составит 251,4 млн рублей.

Один из депутатов выступил против финансирования реконструкции улицы Московской, мотивируя это тем, что на ней проживает немного людей, а в основном пензенцы обитают на окраинах, которые требуют благоустройства. «Я буду против принятия такого бюджета», - предупредил он.

«Посмотрите, сколько людей - и молодежь, и мамы с детьми - по выходным, по праздникам, по вечерам гуляет по Московской и сколько - по другим улицам. Для наших горожан и делается благоустройство этого места», - возразил депутату глава города Владимир Мутовкин.

При обсуждении вопроса депутаты вновь посетовали на недостаток средств на исполнение наказов избирателей. Однако, как было отмечено, в бюджете предусмотрено 18 млн рублей на поддержку социальных инициатив граждан. Поэтому можно совмещать благоустройство территорий по наказам горожан с реализацией этой программы.

В целом народные избранники пришли к выводу, что проект сложный и напряженный, но достаточно сбалансированный. Однако по мере того, как будет складываться ситуация, в него будут вноситься те или иные изменения - практика давно стала обычной.

В итоге за принятие главного финансового документа проголосовал 21 депутат, против - 11.