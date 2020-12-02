В Пензе спрогнозировали процент инфляции на 2021 год

02.12.2020 | 19:19

В свой профессиональный праздник представители банковской сферы обсуждали насущные вопросы, говорили о развитии отрасли и строили планы на будущий год. 2020-й оказался непростым, однако с поставленной задачей финансовые организации региона справились неплохо, считают в правительстве области.

«Пандемия показала, что когда мы работаем все вместе - власть, банковское сообщество, малый, средний бизнес, все институты поддержки, - то добиваемся успеха. Большой вклад наших банков - то, что мы стабилизировали ситуацию в экономике, в первую очередь в бизнесе», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Он добавил, что Пензенская область по итогам 11 месяцев оказалась на 7-м месте в стране по количеству выданных ипотечных кредитов. Объем банковских вкладов вырос более чем на 10% и на 1 октября 2020-го составил 155,5 млрд рублей. Ставки по займам оказались на исторически низком уровне - 4,25% годовых.

На заседании круглого зашла речь шла и о так называемых кредитных каникулах.

«Банк России рекомендует кредиторам продлить действие собственных программ отсрочки платежей до конца года. В общей сложности у нас реструктурировано кредитов на сумму около 3,5 млрд рублей», - сообщил и. о. управляющего отделением Пенза ВВГУ Банка России Роман Тюняев.

Инфляция - еще одна тема, которая волнует не только специалистов банковского сектора, но и миллионы простых россиян.

Участники видеоконференции в ходе интерактивного голосования высказались относительно роста цен на следующий год. В итоге большинство финансистов решило, что инфляция составит около 4%.