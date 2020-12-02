Сетевое издание|18+|Среда|2 дек 2020|20:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

В Пензе спрогнозировали процент инфляции на 2021 год

Печать

В свой профессиональный праздник представители банковской сферы обсуждали насущные вопросы, говорили о развитии отрасли и строили планы на будущий год. 2020-й оказался непростым, однако с поставленной задачей финансовые организации региона справились неплохо, считают в правительстве области.

«Пандемия показала, что когда мы работаем все вместе - власть, банковское сообщество, малый, средний бизнес, все институты поддержки, - то добиваемся успеха. Большой вклад наших банков - то, что мы стабилизировали ситуацию в экономике, в первую очередь в бизнесе», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Он добавил, что Пензенская область по итогам 11 месяцев оказалась на 7-м месте в стране по количеству выданных ипотечных кредитов. Объем банковских вкладов вырос более чем на 10% и на 1 октября 2020-го составил 155,5 млрд рублей. Ставки по займам оказались на исторически низком уровне - 4,25% годовых.

На заседании круглого зашла речь шла и о так называемых кредитных каникулах.

«Банк России рекомендует кредиторам продлить действие собственных программ отсрочки платежей до конца года. В общей сложности у нас реструктурировано кредитов на сумму около 3,5 млрд рублей», - сообщил и. о. управляющего отделением Пенза ВВГУ Банка России Роман Тюняев.

Инфляция - еще одна тема, которая волнует не только специалистов банковского сектора, но и миллионы простых россиян.

Участники видеоконференции в ходе интерактивного голосования высказались относительно роста цен на следующий год. В итоге большинство финансистов решило, что инфляция составит около 4%.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Хапремонт подходит под уровень инфляции?

Гость||

Бездари, какие прогнозы, дайте ответ по цене на сахар !!! 120% менее чем за год !!! Реальная инфляция - "обворовывание" населения составляет в пределах 12-18%. Пока чернь могла платить драконовские проценты драли по 20-30%, сейчас когда чернь без штанов, сбавили, до 8-10 %. И эта погань требует к себе уважение, ставят это воровство себе в зачёт как благое дело !

Гость||

Эх, пензюки имеют вас депутаты спинагрызы со всех сторон...

Гость||

Да ! Я надеюсь эти случайные люди этим занимаются бесплатно, залы арендуют на свои кровные ????

Гость||

Барин-пенсионер Симонов, врет, как дышит.

Гость||

Гость писал(a):

Эх, пензюки имеют вас депутаты спинагрызы со всех сторон..
-Да чё с них взять, глупомордые (как давеча сказал классик).

Гость||

в пензе есть экономика???

Гость||

Гость писал(a):

Эх, пензюки имеют вас депутаты спинагрызы со всех сторон..
Вопрос в другом...как от сей ненужности избавится ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте