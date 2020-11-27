В Пензенской области названы отрасли с высокими темпами роста зарплаты

Специалисты Пензастата установили, что в сентябре в Пензенской области среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила 32 142,9 рубля.
По сравнению с августом она уменьшилась на 308,2 рубля (на 0,9%), по сравнению с сентябрем 2019 года - увеличилась на 2 804,7 рубля (9,6%). За 9 месяцев размер зарплаты составил 31 979,6 рубля - на 2 426,2 (8,2%) больше, чем в январе-сентябре 2019-го.
Высокими темпами в этот период по сравнению с прошлым годом росла зарплата в следующих сфер деятельности:
- здравоохранение и социальные услуги (119,3%);
- обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (108,5%);
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (111,4%);
- транспортировка и хранение (107,4%);
- информация и связь (105,9%);
- обрабатывающее производство (105,9%).
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Статистика просто огонь, но почему тогда многие жалуются на условия жизни? Может шифруются, чтобы их не донимали с просьбой одолжить деревянных?