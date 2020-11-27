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Экономика

В Пензенской области названы отрасли с высокими темпами роста зарплаты

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Специалисты Пензастата установили, что в сентябре в Пензенской области среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила 32 142,9 рубля.

По сравнению с августом она уменьшилась на 308,2 рубля (на 0,9%), по сравнению с сентябрем 2019 года - увеличилась на 2 804,7 рубля (9,6%). За 9 месяцев размер зарплаты составил 31 979,6 рубля - на 2 426,2 (8,2%) больше, чем в январе-сентябре 2019-го.

Высокими темпами в этот период по сравнению с прошлым годом росла зарплата в следующих сфер деятельности:

- здравоохранение и социальные услуги (119,3%);

- обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (108,5%);

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (111,4%);

- транспортировка и хранение (107,4%);

- информация и связь (105,9%);

- обрабатывающее производство (105,9%).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Статистика просто огонь, но почему тогда многие жалуются на условия жизни? Может шифруются, чтобы их не донимали с просьбой одолжить деревянных?

Гость||

Все, кто поднял цены, повысили зарплаты руководству. Вот средняя и выросла.

Гость||

Везде росла более чем в 2 раза? Или журналист не знает что такое рост на 100 и более процентов?

Гость||

Объясните дураку, если инфляция в среднем около 7 процентов, то почему цены как минимум в 2 раза выросли?

Гость||

Какие 7%? 4 максимум.

Гость||

Вы еще чаще цены поднимайте. Чем чаще поднимаете цены, тем больше зарплата у руководства. Плюс медработникам доплаты с этим ковидом. Учителям надбавки и т.д. А, основная масса людей как была нищей, так и осталась.

Имя: Гость
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