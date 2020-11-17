Продукция «Индилайт» появится в торговых сетях Вьетнама

17.11.2020 | 15:33

В январе 2021 года 16 тонн продукции, которую производит группа компаний «Дамате» под брендом «Индилайт», появится в торговых сетях Вьетнама.

В сентябре специалисты отдела экспорта «Дамате» провели переговоры с вьетнамскими партнерами. Стороны пришли к соглашению о поставках и дальнейшей дистрибуции продукции из мяса индейки и продуктов глубокой переработки под брендом «Индилайт» в торговых сетях Вьетнама.

В октябре входящее в ГК «Дамате» ООО «ПензаМолИнвест» включили в реестр предприятий, разрешенных для экспорта продукции в Социалистическую Республику Вьетнам. Список опубликован на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Ассортимент уже утвержден, ведется подготовка дизайна и адаптации потребительской упаковки для начала поставок.

В перечень экспортных поставок войдет замороженная продукция из мяса индейки и субпродукты. Маржинальность планируется увеличить за счет включения в ассортимент продукции глубокой переработки: копченых частей индейки в вакуумной упаковке, сосисок, колбас и ветчин.

«Соглашение с вьетнамской стороной подразумевает партнерство на долгосрочной основе. «Дамате» будет поставлять в страну высокомаржинальную продукцию в потребительской упаковке, которая будет реализовываться через организованную розницу. Для компании выход на рынок Вьетнама стал планомерным расширением экспортного портфеля», - отметила заместитель генерального директора по маркетингу ГК «Дамате» Дарья Лащенко.

Группа компаний «Дамате» начала развивать экспортное направление в 2015 году. Компания имеет разрешения на поставки продукции из мяса индейки в страны Европейского союза, Евразийского экономического союза и еще в 49 стран мира.

В апреле 2020 года «Дамате» стала единственной российской компанией, получившей разрешение на экспорт продукции из индейки в Саудовскую Аравию. По итогам предыдущего года компания экспортировала более 1 400 тонн продукции из мяса. Наибольший объем продукции был отправлен в Китай.