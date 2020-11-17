Сетевое издание|18+|Вторник|17 ноя 2020|16:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

Экономика

Продукция «Индилайт» появится в торговых сетях Вьетнама

Печать

В январе 2021 года 16 тонн продукции, которую производит группа компаний «Дамате» под брендом «Индилайт», появится в торговых сетях Вьетнама.

В сентябре специалисты отдела экспорта «Дамате» провели переговоры с вьетнамскими партнерами. Стороны пришли к соглашению о поставках и дальнейшей дистрибуции продукции из мяса индейки и продуктов глубокой переработки под брендом «Индилайт» в торговых сетях Вьетнама.

В октябре входящее в ГК «Дамате» ООО «ПензаМолИнвест» включили в реестр предприятий, разрешенных для экспорта продукции в Социалистическую Республику Вьетнам. Список опубликован на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Ассортимент уже утвержден, ведется подготовка дизайна и адаптации потребительской упаковки для начала поставок.

В перечень экспортных поставок войдет замороженная продукция из мяса индейки и субпродукты. Маржинальность планируется увеличить за счет включения в ассортимент продукции глубокой переработки: копченых частей индейки в вакуумной упаковке, сосисок, колбас и ветчин.

«Соглашение с вьетнамской стороной подразумевает партнерство на долгосрочной основе. «Дамате» будет поставлять в страну высокомаржинальную продукцию в потребительской упаковке, которая будет реализовываться через организованную розницу. Для компании выход на рынок Вьетнама стал планомерным расширением экспортного портфеля», - отметила заместитель генерального директора по маркетингу ГК «Дамате» Дарья Лащенко.

Группа компаний «Дамате» начала развивать экспортное направление в 2015 году. Компания имеет разрешения на поставки продукции из мяса индейки в страны Европейского союза, Евразийского экономического союза и еще в 49 стран мира.

В апреле 2020 года «Дамате» стала единственной российской компанией, получившей разрешение на экспорт продукции из индейки в Саудовскую Аравию. По итогам предыдущего года компания экспортировала более 1 400 тонн продукции из мяса. Наибольший объем продукции был отправлен в Китай.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте