Каменские фермеры не остались без сахарной свеклы в неурожайный год

18.10.2020 | 11:11

Ожидали большего. И тем не менее без сахарной свеклы фермеры Каменского района в уборочную страду не остались.

«Было засеяно 320 га, убрано 200, остаток на сегодняшний день 120 га. По сравнению с тем годом все равно не тот урожай. Но терпимо», - отметил глава крестьянско-фермерского хозяйства Николай Балыков.

На рост корнеплодов негативно повлияли погодные условия - не было дождей. А вот что касается сахаристости свеклы, то с этим показателем проблем нет, все в норме. Из-за небольших объемов урожая каменские фермеры сдают выращенное на местные предприятия.

«В Земетчино в этом мы не возим, мы в Каменку возим, нормально. Свеклы не очень много, справляемся. Где-то 400 тонн в день вывозим», - сообщила глава крестьянско-фермерского хозяйства Руфина Хайорова.

До окончания уборки этой сельскохозяйственной культуры, по предварительным подсчетам агрономов, осталось дней десять.