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Экономика

Банк «Кузнецкий» провел годовое общее собрание акционеров

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Банк «Кузнецкий» подвел итоги на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось в пятницу, 25 сентября, в формате заочного голосования в соответствии с рекомендациями Банка России.

В ходе собрания участники утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, избрали совет директоров, правление и ревизионную комиссию.

Акционеры финансового учреждения, следуя общемировым тенденциям в банковском секторе и в соответствии с рекомендациями регулятора, приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год.

Не выплачивать в 2020 году дивиденды за прошлый год или уменьшить их размер было бы вполне разумным решением для российских банков в сложившейся [общей экономической] ситуации, [вызванной пандемией], считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По итогам 2019 года банк «Кузнецкий» продолжил свое развитие и укрепление позиций на рынке банковских услуг. Суммарная величина его активов на начало 2020 года составила 6,6 млрд рублей. За 2019-й активы выросли на 13%, или 754 млн рублей. По итогам года собственный капитал банка достиг 676,5 млн рублей.

Объем привлеченных средств на 1 января 2020 года составил 5,9 млрд рублей, увеличившись за 2019-й на 15%, или 770 млн рублей. Совокупный размер кредитного портфеля стал равняться 3,9 млрд рублей, кредиты физическим лицам выросли на 17%. Чистая ссудная задолженность увеличилась на 1,8%, или 76,7 млн рублей, и на 1 января 202-го составила 4 324 млн рублей.

По результатам 2019 года финансовое учреждение до налогообложения получило прибыль в 57,9 млн рублей. Чистая прибыль банка составила 32,8 млн рублей, рентабельность собственного капитала - 8,01%, рентабельность активов - 0,96%.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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