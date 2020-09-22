22.09.2020 | 11:24

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 8 месяцев 2020 года. С начала года банк получил чистый валовый доход в размере 345 млн рублей, чистый процентный доход 197,7 млн, чистый комиссионный и прочие доходы 147,4 млн.

Общий объем доходов по состоянию на 1 сентября равнялся 531 млн рублей. Балансовая прибыль до налогообложения - 51,9 млн, чистая прибыль - 44,5 млн.

Активы банка на начало сентября 2020 года составили 6,4 млрд рублей (рост - 4% к аналогичной дате прошлого года), собственный капитал - 710,8 млн.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов более чем на 3,4 млрд рублей. Кредитный портфель банка увеличился на 9,5% и достиг 4,4 млрд. Кредитный портфель корпоративных клиентов вырос на 8,5% и составил более 3,2 млрд, физических лиц - 1,1 млрд (рост - 12,6%).

Объем всех привлеченных ресурсов равнялся 5,7 млрд рублей (рост - 5%). Объем вкладов населения - 2,9 млрд, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 25,4% и достигли более 2,5 млрд, остатки на счетах физических лиц приросли на 20,8%. Банк привлек от ЦБ РФ под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса 58,6 млн рублей.

«Кузнецкий» продолжил политику наращивания высоколиквидных активов, образующих резервы ликвидности, по состоянию на 1 сентября они составили более 2,1 млрд рублей.

Значения нормативов на 1 сентября 2020 года:

• Н1.2 - 8,3% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%);

• Н1.0 - 11,3% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%);

• Н3 - 68,3% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).

Показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.