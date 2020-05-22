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Экономика

Банк «Кузнецкий» реализует меры государственной поддержки

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Банк «Кузнецкий» занял 7-е место в рейтинге уполномоченных российских банков, реализующих меры господдержки. Это следует из оперативного мониторинга реализации Постановления Правительства Российской Федерации № 422 от 2 апреля 2020 года, который был подготовлен Министерством экономического развития РФ.

В программе по выдаче беспроцентных кредитов участвует 40 банков. По данным рейтинга на 17 мая 2020 года, у банка «Кузнецкий» кредитный портфель МСП составляет 1 772 млн рублей, объем договоров - свыше 9 млн рублей. На 22 мая 2020 года объем договоров составил более 11 млн рублей.

В рамках данного постановления банк предоставляет предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса из перечня пострадавших отраслей экономики льготные кредиты под 0% годовых для выплаты заработной платы и сохранения численности работников.

«Одним из приоритетов банка на данный момент является поддержка пензенских предприятий. Сейчас сложное для всех время, поэтому помощь важна как никогда. Мы были одними из первых аккредитованы в данной программе и успешно ее реализуем в нашей области наравне с федеральными банками, что позволит сохранить рабочие места предприятиям, пострадавшим в период пандемии.

Реализация госпрограмм в регионе и предоставленные Минэкономразвития рейтинговые оценки еще раз подтверждают 30-летний эффективный опыт нашей деятельности, системную надежность и стабильность банка», - прокомментировал председатель правления Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года - в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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