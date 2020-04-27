«Дамате» будет экспортировать продукцию из индейки в Кувейт

27.04.2020 | 14:44

Группа компаний «Дамате», ведущий производитель мяса индейки в России, получила разрешение на экспорт продукции в Кувейт. ООО «ПензаМолИнвест» (подразделение ГК «Дамате», осуществляющее производство и переработку индейки) вошло в соответствующий список российских предприятий, опубликованный на официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в ИС «Цербер».

Кувейт стал пятой из шести стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, куда «Дамате» может поставлять свои товары. Уже получено право на экспорт продукции в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Бахрейн.

Разрешение выдается только тем компаниям, которые соответствуют требованиям стран-импортеров. Чтобы технологические процессы производства и системы гарантии безопасности и качества продукции на заводе по убою и переработке индейки «Дамате» отвечали всем условиям, была проделана колоссальная работа.

«Дамате» начала развивать экспортное направление в 2015 году. Компания имеет разрешения на поставку продукции из мяса индейки в страны Европейского союза, Евразийского экономического союза и еще 27 стран Европы, Азии и Африки. В 2019 году объем экспорта компании превысил 1,4 тысячи тонн.