Экономика

Михаил Дралин: сохранить рабочие места - сохранить бизнес

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Более 20 обращений за беспроцентным кредитом поступило в банк «Кузнецкий» с начала участия в государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Напомним, Правительство РФ и Банк России в рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 запустили выдачу зарплатных кредитов для микро- и малого бизнеса. До 1 октября компании могут оформить кредит на срок до 12 месяцев. Первые шесть месяцев ставка по кредиту составит 0% годовых, позже возрастет до 4%.

В рамках поручительства в пользу «Кузнецкого» для заемщиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей банк уже одобрил первые поступившие заявки от пензенских предприятий, работающих в сфере услуг и транспорта, на сумму свыше 5 млн рублей.

«Сохранение рабочих мест и самого бизнеса в сложившейся ситуации должно стать драйвером принятия решений для всего малого предпринимательства в условиях кризисной и посткризисной экономики. Частный региональный банк «Кузнецкий» одним из первых подписал соглашение с Минэкономразвития России. Сейчас первоочередная задача - чтобы в кратчайшие сроки мы, являясь уполномоченным банком по реализации господдержки местного бизнеса, могли оказать действенную поддержку нашим клиентам - предприятиям реального экономического сектора», - подчеркнул председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Как дополнительно прокомментировали в банке, по МРОТу на каждого занятого в организации либо у предпринимателя есть возможность взять беспроцентный кредит на 6 месяцев, что особенно актуально для регионального сегмента малого бизнеса.

Программа поддержки распространяется как на действующих, так и новых клиентов банка, соответствующих целевым условиям кредитного продукта. Срок рассмотрения заявки в среднем составляет один рабочий день (для новых клиентов - от двух дней), поэтому все структуры принятия решений в банке фактически работают в режиме антикризисного штаба.

Скорость принятия решений для местного бизнеса всегда была отличительной чертой именно регионального банка. 30-летний опыт работы позволяет детально представлять клиентов, их конкретную ситуацию и вместе с государством в сложившихся условиях занимать проактивную позицию по реализации комплекса поддерживающих финансово-экономических мер для малых предприятий Пензенской области.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года, 17 сентября 2015-го преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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