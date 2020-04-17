Экономика

Банк «Кузнецкий» поддерживает частных клиентов в условиях пандемии

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С 1 апреля банк «Кузнецкий» реализует собственную программу поддержки клиентов, рассчитанную на полугодовую реструктуризацию долга, увеличение срока кредита с уменьшением суммы платежа.

«В соответствии с ФЗ № 106 банк также предоставляет шестимесячные кредитные каникулы. К каждому клиенту мы готовы применить индивидуальный подход и предложить такую схему реструктуризации задолженности, которая позволит решить именно его проблему», - прокомментировал заместитель председателя правления банка «Кузнецкий» Вадим Власов.

Программа кредитных каникул позволит отложить ежемесячный платеж по кредиту (ипотечному, авто- или потребительскому) на срок до полугода в случае, если у заемщика снизился среднемесячный доход, рассчитанный за месяц до его обращения, более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 год, а также в случае длительной болезни (более месяца).

Чтобы воспользоваться кредитными каникулами, необходимо предоставить следующие документы: личное заявление, паспорт, больничный лист, справку 2-НДФЛ или справку о доходах в свободной форме, выписку из реестра физических лиц о регистрации в качестве безработного или трудовую книжку. Подать заявку и документы можно в главном и дополнительных офисах банка «Кузнецкий».

При посещении офисов не следует забывать о соблюдении социальной дистанции.

Срок рассмотрения заявок на реструктуризацию составляет до 10 рабочих дней.

В связи с продолжающимся до 30 апреля режимом самоизоляции банк принимает беспроцентную оплату коммунальных платежей через дистанционный сервис kuzbank-online. Так же можно совершать и другие регулярные операции: оплату операторов связи, ТВ, интернет-провайдеров, товаров и услуг в интернет-магазинах, перечисление денежных средств.

По всем вопросам действует бесплатный телефон поддержки клиентов 8 (800) 100-64-10.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года, 17 сентября 2015-го преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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